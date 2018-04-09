Перванчук: в нашей стране у инвалидов нет возможностей для занятий спортом

Молдавские спортсмены продолжают добиваться успехов как на внутренних, так и на международных соревнованиях. Однако условия для развития и профессионального роста в республике оставляют желать лучшего.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал профессиональный гандболист Алексей Перванчук.

Собеседник отметил, что особенно тяжело приходится людям с ограниченными возможностями, для которых в республике не создано условий для занятий спортом.

"Если у нас для людей без каких-либо физических ограничений очень мало возможностей, то для тех, у кого эти ограничения есть — еще меньше. При желании, конечно, они ищут какие-то варианты, даже выезжают на соревнования. Но там для них даже элементарных пандусов нет", — подчеркнул спортсмен.

По словам собеседника, государство должно уделять больше внимания развитию спорта в Молдове.