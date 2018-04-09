Брутер: Молдова должна иметь хорошие отношения со всеми странами

По мнению политолога Владимира Брутера, политика Кишинева должны быть многовекторной - Молдова должна иметь хорошие отношения со всеми, и с этим должны считаться.

Удастся ли молдавским политикам после парламентских выборов наладить партнерские отношения с Российской Федерацией, не растеряв наработанных контактов с ЕС?

Об этом в эфире рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Многовекторность — это инструмент, императив внутренней политики. Движение исключительно на Запад не приведет Молдову к успеху. Да и в России никогда не заявляли о том, что Молдова должна проводить исключительно пророссийскую политику, особенно, учитывая географическое положение республики. Важно, чтобы к молдавским политикам пришло понимание того, что без налаживания кооперационных связей, без партнерства с Россией экономического успеха республике не видать", — подчеркнул Брутер.