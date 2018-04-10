Дробиз: в 2000 году молдавское вино занимало 67% импорта вина в Россию

Глава российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказывает о том, как менялась роль молдавского вина в России.

Молдавское вино — это не просто вкусный, и, по мнению некоторых экспертов, полезный продукт. Оно еще и символ нашей страны. До недавнего времени Молдова ассоциировалась с хорошим вином во многих странах — в том числе и в России.

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О том, как это было еще недавно, и сколько молдавского вина продавалось в России, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит глава российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"В 2000 году молдавское вино доминировало в импорте и занимало 67% от всего объема импортного вина в России. Кроме этого, огромные объемы вина поступали в виде виноматериалов. Так, молдавское вино занимало в 2001 году — 70% от импорта всей винной продукции, в 2002-ом — 64%, а в 2005-ом — 51%. И каждая четвертая бутылка вина на российских полках была молдавского происхождения", — сказал эксперт.

Однако несколько позже молдавского вина в России стало значительно меньше, продолжает Дробиз.

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"В 2007 году доля молдавского вина на российском рынке — всего 0,4%, в 2008 году она вырастает сразу до 11%, 2009 — 12%, в 2010 году опять спад — 10%. Несколько лет наблюдалась некоторая стабильность, затем опять падение — в 2014 году доля молдавского вина упала до 1,5% и с тех пор не превышает 3%", — резюмировал собеседник.