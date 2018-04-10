Севастьянов: Венгрия удержала позиции независимого государства

Итоги парламентских выборов в Венгрии, где правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном получает 134 кресла в венгерском парламенте, что составляет две трети всех мест, показали, что венгры настроены и далее вести независимую политику. Такое мнение высказал эксперт РИСИ Игорь Севастьянов.

"Сама победа правящего блока не вызывала сомнений. Вопрос был лишь в том, сможет ли партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" получить две трети голосов в парламенте. Высказывалось мнение, что большое количество участников в выборах будет благоприятствовать оппозиции. На деле все получилось наоборот: фактически правительство Орбана победило по всей стране за небольшим исключением. Оппозиции удалось потеснить его лишь в Будапеште", — сказал эксперт.

Венгрия, продолжил Севастьянов, является одной из немногих стран ЕС, которая проводит по-настоящему независимую политику.

"Очевидно, что основополагающие принципы политики Венгрии не претерпят изменений. Она, как и прежде, будет базироваться на противодействии нелегальной иммиграции. Также планируется разработать комплекс мер для того, чтобы европейские институты не навязывали свой курс видения политики другим странам, а каждая страна-член ЕС имела свой решающий голос", — резюмировал аналитик.