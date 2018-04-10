Ликий: граждане обязаны подать декларацию о доходах до 2 мая

По его словам, декларацию о доходах должны предоставить физические лица, которые работают в двух или более местах и получили заработную плату, превышающую общую сумму в 31 тысячу 140 леев за год.

"Требования о подаче декларации распространяются и на людей, которые имеют один источник дохода, но, к примеру, продали какое-то имущество", — добавил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Обязательство подать декларацию о доходах распространяется и на неработающих лиц в том случае, если они продали имущество (квартиры, машины и т.д) или сдали в аренду сельскохозяйственные земли. Кроме того, если физическое лицо желает получить возмещение подоходного налога или требует возмещения переплаты по подоходному налогу, оно может реализовать это право путем подачи декларации.

В связи с введением с этого года новой возможности перечислять 2% своего подоходного налога для финансирования неправительственных организаций, соответственно, был расширен список лиц, обязанных подавать декларацию в налоговые органы.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco В Молдове вся информация о банковских счетах граждан будет доступна налоговикам

"Если физическое лицо хочет направить 2% от подоходного налога на поддержание неправительственных организаций, оно также должно подать декларацию и указать в ней соответствующую информацию", — подчеркнул Ликий.

Обязательство подавать декларацию о доходах распространяется и на иностранцев, получивших статус резидента в Республике Молдова и находящихся на ее территории больше 183 дней, а также на граждан, которые сменили постоянное место жительства в РМ на место жительства в другой стране.

Учитывая, что 30 апреля 2018 года в этом году является официально выходным днем, крайний срок подачи декларации — 2 мая.