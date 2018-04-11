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Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований Мастерская евразийских идей Григорий Трофимчук
© Photo: личный архив Г. Трофимчука

Трофимчук: "нетрезвый водитель" - это не Россия, а Британия

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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (48)
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Политолог прокомментировал статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, где он пишет, что Россия якобы выдвинула 29 теорий отравления Скрипалей.

Посольство России в Лондоне ответило на материал Бориса Джонсона, где он выдвигает обвинения в адрес Москвы.

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Ни одну из 29 "российских" теорий отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые насчитал автор, Москва не выдвигала, заявили в посольстве России в Лондоне. 

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Также в своей статье Джонсон сравнил требование России, добивающейся участия в расследовании инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО, с попыткой водителя, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, использовать свой алкотестер.

По мнению политолога Григория Трофимчука, подобную параллель, действительно, можно провести, но несколько иным образом.

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"Говоря о версиях отравления Скрипалей, Борис Джонсон сравнил Россию с нетрезвым водителем, но этот яркий образ больше подходит самой британской стороне, которая выдвинула уже не 29 версий, а, кажется, целую сотню. И весь мир был свидетелем выдвижения этих версий с перечислением практически всех населенных пунктов России, где это отравляющее вещество могло быть произведено. Но Россия, как известно, большая страна, поэтому число лондонских версий может вырасти еще на порядок", — сказал Трофимчук.

Он добавил, что у России пока только одна версия, которая совпадает с мнением почти всего мирового сообщества.

"Раз оба Скрипаля выжили таким чудесным образом — это говорит только о том, что они не были отравлены. Так как ни в какие антидоты никто не верит. Фактом является и то, что именно по этой причине Лондон не показал мировому сообществу с самого начала отравленную пару Скрипалей. Это — самый важный момент", — подчеркнул эксперт.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (48)

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Теги:
Сергей Скрипаль, Григорий Трофимчук, Британия, Россия, Общество


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