Трофимчук: "нетрезвый водитель" - это не Россия, а Британия

Посольство России в Лондоне ответило на материал Бориса Джонсона, где он выдвигает обвинения в адрес Москвы.

Ни одну из 29 "российских" теорий отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые насчитал автор, Москва не выдвигала, заявили в посольстве России в Лондоне.

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Также в своей статье Джонсон сравнил требование России, добивающейся участия в расследовании инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО, с попыткой водителя, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, использовать свой алкотестер.

По мнению политолога Григория Трофимчука, подобную параллель, действительно, можно провести, но несколько иным образом.

"Говоря о версиях отравления Скрипалей, Борис Джонсон сравнил Россию с нетрезвым водителем, но этот яркий образ больше подходит самой британской стороне, которая выдвинула уже не 29 версий, а, кажется, целую сотню. И весь мир был свидетелем выдвижения этих версий с перечислением практически всех населенных пунктов России, где это отравляющее вещество могло быть произведено. Но Россия, как известно, большая страна, поэтому число лондонских версий может вырасти еще на порядок", — сказал Трофимчук.

Он добавил, что у России пока только одна версия, которая совпадает с мнением почти всего мирового сообщества.

"Раз оба Скрипаля выжили таким чудесным образом — это говорит только о том, что они не были отравлены. Так как ни в какие антидоты никто не верит. Фактом является и то, что именно по этой причине Лондон не показал мировому сообществу с самого начала отравленную пару Скрипалей. Это — самый важный момент", — подчеркнул эксперт.