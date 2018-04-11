Тарасов о планах США в Сирии: игра на грани фола

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае применения силы против Сирии.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия против Сирии под ложными предлогами, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

Дипломат призвал западных политиков "умерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности.

© AFP 2018/ Nicholas Kamm Трамп рассматривает возможность нанесения более мощного удара по Сирии

По мнению эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова, эскалация на сирийском направлении очевидна, причем процесс идет под различными надуманными предлогами.

"Американцы терпят поражение в Сирии — не в военном смысле, а в смысле выработки стратегии, чтобы перейти хоть к какому-то процессу политико-дипломатического урегулирования в этой стране или хотя бы просто добиться своих целей. Теперь они объявили, что готовят удар по Ирану, что 14 мая все решится, Трамп объявит о своем решении по иранской ядерной сделке, а вот сейчас — очередные обвинения в адрес России и ее союзников в использовании в Сирии химоружия, и под этим предлогом американцы якобы готовятся нанести военный удар", — отметил он.

По словам собеседника радио Sputnik, "эта игра на грани фола" не вызывает удовлетворения, потому что приводит к еще большей деградации ситуацию на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск. Власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли.

Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.