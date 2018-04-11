18:00 11 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari

Додон: Румыния ежегодно выделяет десятки миллионов леев на "унирю"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
52 0 0

Не стоит недооценивать поползновения соседней Румынии, направленные на поглощение Молдовы, считает президент республики Игорь Додон.

Ранее представители ряда местных советов приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012, выступающая за объединение с Румынией к 100-летней годовщине 1918 года. Тогда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдовы уже не входила в состав Румынии. 

Социологический опрос
© Sputnik/ Pavel Ignatov
Опрос: что думают граждане Молдовы по поводу унионизма и языкового вопроса

По мнению главы государства, проведенный анализ указывает на существенные финансовые вложения, направленные на реализацию проекта объединения. Игорь Додон подчеркнул, что несмотря на неприятие этой идеи большинством граждан Молдовы, нельзя недооценивать усилия, направленные румынскими политическими силами на поглощение республики.

"Каждый год Румынией выделяется 85 миллионов леев на поддержку и поощрение унионистских движений в Молдове. Кто-то говорит, что это несерьезно, есть и такие лидеры на левом фланге, они говорят, что это все популизм, чтобы отвлекать общественное мнение. Ребята, есть конкретные институты, государственные органы и бюджеты, которые направлены на ликвидацию государственности Республики Молдова, и здесь надо реагировать тоже на государственном уровне", — подчеркнул Игорь Додон.

Президент Молдовы добавил, что готов встретиться со своим румынским коллегой и обсудить острые вопросы двусторонних отношений. По его словам, соответствующий запрос уже направлен в администрацию Клауса Иоханниса.

"В прошлом году мы направили официальное приглашение господину Иоханнису посетить Молдову. Когда они примут решение, мы с удовольствием встретимся", — заключил он.

По теме

Степанюк: с унионизмом в Молдове надо бороться не идеологией, а экономикой
Сценарий Додона: как защитить Молдову от идей унионизма
Так ли страшен румынский унионизм, как его малюют
Теги:
унионизм, Румыния, финансирование, Игорь и Галина Додон


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли в тюрьме в Паттайе
    Группен-секс

    К обвинениям Алекса Лесли и Насти Рыбки в изнасиловании и распространении порнографии добавилось групповое сутенерство.

  • Машина патрульной полиции
    Трагикомичный футбол

    Предложение мэра Тбилиси Кахи Каладзе провести футбольный матч между жителями города и избитыми ими студентами из Африки назвали комичным.

  • Отдых туристов в Абхазии
    Пляжная история

    Правительство Абхазии листает план мероприятий, а ведомства сверяют часы – до открытия курортного сезона в республике осталось меньше месяца.

  • Президент Ильхам Алиев голосует на избирательном участке в Баку, фото из архива
    Голос. Не шоу

    В Азербайджане проходят выборы главы республики. Свой голос за кандидата в президенты отдал и действующий лидер Ильхам Алиев.

  • Резиденция Президента Армении
    Неделя безвластия

    После инаугурации новоизбранного президента Армении и отставки кабинета министров, страной, формально, никто править не будет.

  • Фондовый рынок
    Вслед за рублем

    Курс национальной валюты Казахстана вслед за российским рублем продолжил свое падение – в среду на бирже за доллар просят уже 330,68 тенге.

  • Снежный барс. Архивное фото
    Индекс барса

    Ситуация с вымиранием барса показывает состояние природы Кыргызстана: будущее хищника – это будущее всех жителей республики, считает эксперт.

  • Беженцы из Афганистана, архивное фото
    К беженцам готовы

    В Таджикистане проходят учения на тему "Реагирование сил и средств на чрезвычайную ситуацию, связанную с экстренным массовым притоком беженцев".

  • Контрольно-пропускной пункт на границе
    Не стреляй!

    Пограничники Узбекистана и Кыргызстана обсудили недавний инцидент с применением оружия, в результате которого погиб один человек.

  • Вячеслав Джабиев
    Путь в Закавказье

    Почему в последнее время международные эксперты все чаще поднимают вопрос об открытии транзитного пути в Закавказье через Южную Осетию?

  • Календарь
    Что в имени тебе моем?

    Имена Павел, Анжелика и ряд других исключены из списка традиционных для Латвии – какие имена в республике посчитали правильными?

  • Строительство БелАЭС
    Не очень-то и хотелось!

    Белоруссия не пострадает из-за отказа Литвы приобретать электроэнергию с БелАЭС, заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Кишинев, апрель 2018 год. Улица Влайку Пыркэлаб
Обнаженный Кишинев
Кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске
Опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей
Топ стран-производителей опасных продуктов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться