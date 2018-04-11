Додон: Румыния ежегодно выделяет десятки миллионов леев на "унирю"

Ранее представители ряда местных советов приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012, выступающая за объединение с Румынией к 100-летней годовщине 1918 года. Тогда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдовы уже не входила в состав Румынии.

© Sputnik/ Pavel Ignatov Опрос: что думают граждане Молдовы по поводу унионизма и языкового вопроса

По мнению главы государства, проведенный анализ указывает на существенные финансовые вложения, направленные на реализацию проекта объединения. Игорь Додон подчеркнул, что несмотря на неприятие этой идеи большинством граждан Молдовы, нельзя недооценивать усилия, направленные румынскими политическими силами на поглощение республики.

"Каждый год Румынией выделяется 85 миллионов леев на поддержку и поощрение унионистских движений в Молдове. Кто-то говорит, что это несерьезно, есть и такие лидеры на левом фланге, они говорят, что это все популизм, чтобы отвлекать общественное мнение. Ребята, есть конкретные институты, государственные органы и бюджеты, которые направлены на ликвидацию государственности Республики Молдова, и здесь надо реагировать тоже на государственном уровне", — подчеркнул Игорь Додон.

Президент Молдовы добавил, что готов встретиться со своим румынским коллегой и обсудить острые вопросы двусторонних отношений. По его словам, соответствующий запрос уже направлен в администрацию Клауса Иоханниса.

"В прошлом году мы направили официальное приглашение господину Иоханнису посетить Молдову. Когда они примут решение, мы с удовольствием встретимся", — заключил он.