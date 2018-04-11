Гаспарян: дальше угроз Трампа дело не пойдет

Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару Соединенных Штатов по Сирии новым вооружением. Комментируя возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, американский президент заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — хорошие, новые и "умные". Не стоит сотрудничать с животным, убивающим газом, уничтожающим своих людей и наслаждающимся этим", — написал Трамп в Twitter.

Заявление американского президента в эфире радио Sputnik прокомментировал журналист Армен Гаспарян.

"Президент США сделал очередное громкое заявление. Это может свидетельствовать о двух важных фактах. Первое — Трамп, видимо, решил доигрывать ситуацию в Сирии по примеру КНДР, когда самые громкие заявления делают не американские военные, не конгрессмены, не представители госдепартамента, а сам президент. Но в необходимый момент он эту историю прервал и больше к ней не возвращался. Сегодня уже мало кто вспоминает о том, что еще пару недель назад все ожидали серьезной военной конфронтации между США и КНДР. Второе — даже если Дональд Трамп решится нанести удар по Сирии, американские военные будут против, так как военные всегда против серьезной конфронтации", — заявил эксперт.

По его словам, дальше угроз американского президента в Twitter дело не пойдет.