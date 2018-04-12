Кротенко: глобальная конференция по винному туризму – плюс для Молдовы

Экономист и эксперт по туризму Юрий Кротенко говорит о том, смогут ли будущие события превратить нашу страну в центр мирового винного туризма.

По решению ООН Республика Молдова станет "Мировой столицей винного туризма", а также хозяйкой III Глобальной конференции винного туризма 2018, на которую ожидается прибытие представителей 70 стран. Вызовет ли это массовый приток иностранных туристов в Молдову, или данное событие является рядовым и формальным — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит экономист и эксперт по туризму Юрий Кротенко.

"Рядовым это событие не назовешь, потому что в принципе таких значительных конференций и совещаний у нас не было. И то, что будут приезжать люди по профилю, в данном случае, по профилю винного туризма — для нашей страны безусловный плюс", — сказал Кротенко.

Вместе с тем не стоит преувеличивать роль винного туризма в структуре туризма мирового.

Собеседник говорит, что она, увы, не велика.

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"Другое дело — роль винного туризма в европейской или глобальной экономике. Он не самостоятельный вид туризма, он в области познавательного, культурного туризма. Безусловно, его место на мировой арене туризма не выдающееся. Но для нашей страны — это важное мероприятие. К нам приедут люди, о нас будут говорить", — объяснил эксперт.