17:46 12 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Даниела Сымботяну
© Sputnik /

Эксперт: даже простой шлепок – это насилие над ребенком

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
115 0 0

Глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, где грань между жесткими методами воспитания и насилием.

Насилие является одной из важнейших проблем современного общества. Наиболее уязвимой категорией являются дети и подростки. Их интересы и права часто нарушаются. Согласно официальным данным, в период с января по май 2017 года сотрудники образовательной системы сообщили о более чем пяти тысячах случаев насилия над детьми в их семьях, школах и других общественных местах и службах.

Где грань между жесткими методами воспитания и насилием? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

"Любой шлепок или оскорбление — это уже насилие. Естественно, что дети растут и познают мир, и во время этого они могут проявлять такое поведение, которое может не понравиться родителям. Но за это ведь не нужно оскорблять. Любое замечание должно быть доброжелательным, чтобы ребенок чувствовал, что вы его учите, и делаете это с любовью", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, жестокое обращение с детьми является следствием психологической травмы, полученной родителями в детстве.

"Насилие передается по наследству. Те модели воспитания, которые ребенок почувствовал на себе, он потом обязательно повторит на своих детях. Даже если в детстве он говорит, что никогда не будет бить или ругать своих детей, он все равно будет это делать, если так поступали с ним", — заключила Даниела Сымботяну.

По теме

Соцсети: в Бельцах главные враги маршрутчиков – дети
Пьет и бьет: как предотвратить насилие в семье на почве алкоголя
Теги:
борьба с насилием, насилие в семье, насилие над детьми, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • McDonalds на улице Калькю, архивное фото
    Бургер-протест

    В Риге протестуют против строительства ресторана быстрого питания "Макдоналдс" – жители напоминают об опасности детского ожирения.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Только не по-русски!

    В Сейме Литвы выступили с инициативой об озвучивании телепрограмм, а не сопровождении их субтитрами, из-за количества российской продукции.

  • Здание КАПО в Таллинне
    Не только космонавтика

    Ежегодный отчет Департамента полиции безопасности Эстонии выйдет сегодня – среди угроз для страны коррупция и, конечно же, "агенты Кремля".

  • Ракетный комплекс ТОР-М2 в белорусской армии
    Ракетное прикрытие

    Зенитный ракетный полк передислоцируют в Гродненскую область под Островец, где строится БелАЭС, для прикрытия станции с воздуха.

  • Тбилисский международный аэропорт им. Шота Руставели
    Работает спецназ

    Правоохранительные органы и бойцы подразделения специального назначения несколько часов работали в аэропорту Тбилиси – что случилось?

  • Вид на Крым
    Дружба навек

    Абхазия присоединилась к участникам "Клуба друзей Крыма", который будет заниматься развитием двусторонних отношений между республиками.

  • Ильхам Алиев выступил с речью на съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА
    Президент говорит

    Одержавший уверенную победу на президентских выборах в Азербайджане действующий глав государства Ильхам Алиев обратился к народу республики.

  • Инаугурация 4-го президента Армении Армена Саркисяна
    Мне денег не надо!

    Четвертый президент Армении Армен Саркисян будет направлять всю свою зарплату на благотворительность, но пока неясно, в какую организацию.

  • Акция Тотальный диктант
    Первая сотня

    "Тотальный диктант" в столице Казахстана Астане впервые пройдет на трех площадках – первая сотня желающих проверить свои знания уже прошла регистрацию.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Языковой барьер

    В Кыргызстане государственные и муниципальные служащие начали проходить обязательное тестирование на знание государственного языка.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Мы желаем счастья вам!

    "Дворец счастья" будет построен в течение года мэрией Душанбе совместно с Министерством юстиции Таджикистана, Рустам Эмомали уже ознакомился с проектом

  • Узбекистан и Россия подписали дорожную карту об увеличении рейсов между странами
    Разлетались!

    Авиавласти России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частоты рейсов между странами.

  • Учения на полигоне Дзарцем
    В одном строю

    Подразделения Минобороны Южной Осетии впервые приняли участие в выполнении тактических задач на учениях с частями российской военной базы.

  • McDonalds на улице Калькю, архивное фото
    Бургер-протест

    В Риге протестуют против строительства ресторана быстрого питания "Макдоналдс" – жители напоминают об опасности детского ожирения.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Только не по-русски!

    В Сейме Литвы выступили с инициативой об озвучивании телепрограмм, а не сопровождении их субтитрами, из-за количества российской продукции.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В Кишиневском аэропорту провели учебную тревогу в связи с пожаром
В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
Учебная тревога в Кишиневском аэропорту
Учебная тревога в Кишиневском аэропорту
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Советской Молдавии: детали легендарного визита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться