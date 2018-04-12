Осталеп: я не верю во все эти истории с химическим оружием

"Россия отравила в Британии Скрипаля и его дочь. Россия причастна к применению химического оружия в Сирии", — сообщает западное ТВ, а тема постоянно муссируется во всех остальных СМИ. Будет ли проведено серьезное расследование всех этих событий или кому-то достаточно знания поговорки "Дыма без огня не бывает"?

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, что именно мешает ему поверить в то, что Россия каким-либо образом причастна к использованию отравляющих веществ.

"У нас есть опыт показательно-провальных упражнений США, когда они в Совбезе показывали пробирочки и другие "доказательства". Потом страны уничтожаются и не функционируют. А когда США уже находятся на земле этих стран, новых доказательств, в которые мы могли бы поверить, не появляется", — сказал Осталеп.

Обвинения России стали своего рода системой и "хорошим тоном" со стороны западных стран, прежде всего США, говорит аналитик. Поэтому он не принимает на веру информацию о причастности РФ к применению отравляющих веществ.

"Во-первых, Запад слишком запутался и в комбинациях, и во лжи. Во-вторых, Россия и ее президент беспрецедентно подвергаются атакам по всем фронтам — экономическим, политическим, социальным. И никто этого не скрывает. Используются практически все инструменты, кроме военной атаки, поэтому я во все эти истории с химическим оружием не верю", — резюмировал собеседник.