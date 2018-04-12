Блохин о высказываниях главы ЦРУ: Россию проверяют на прочность

Эксперт-американист прокомментировал в эфире радио Sputnik заявления кандидата на пост госсекретаря США, директора ЦРУ Майка Помпео о начале жесткой политики в отношении России.

Радикализация администрации Дональда Трампа очевидна, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин, и то, что американский президент выбрал Помпео в качестве кандидата на пост госсекретаря страны яркое тому подтверждение.

Комитет сената США по иностранным делам в четверг намерен заслушать Помпео. В распространенных Белым домом выдержках из текста будущего выступления кандидата на пост главы госдепартамента отмечается, что мягкая политика США в отношении России "теперь завершилась".

"Они ультраправые ястребы, которые не стесняются своих воззрений и открыто, демонстративно о них говорят. Безусловно, заявление Помпео подтверждает, что все то, что было до этого в отношении России — "цветочки", и сейчас США всерьез начинают заниматься Россией, увязывают с этим последние свои инициативы", — отметил собеседник радио Sputnik.

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Блохин считает, что заявления Помпео нужно воспринимать как часть информационно-психологической войны, в которой Россия должна выстоять.

"Мы видим, как разгорается "холодная война 2.0". Нам главное выдержать этот прессинг. Идет информационно-психологическая война. На нас давят, как на Северную Корею. Но мы не Северная Корея. Если вспомним повторение ситуации в Северной Корее, то американцы даже отправляли туда три авианосные группы, но не осмелились на удар по стране.

Нас проверяют на прочность, испытывают, стараются подыграть и расшатать наш режим изнутри. Для холодной войны такая политика и заявления — это вообще общепринятые правила", — подчеркнул эксперт.