Смолин: председатель Евросовета делает пропольские заявления

Председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что считает себя реалистом и не верит в создание в Европе "супергосударства". При этом он отметил, что чрезвычайно важно поддерживать единство в рамках Евросоюза.

"Я, действительно, считаю важным единство в ЕС, но при этом я не федералист. Я не верю в одну европейскую нацию или создание некоего европейского супергосударства. Я стараюсь оставаться реалистом и прагматиком в политике, при этом считаю важным достигать возможного", — сказал Туск.

По мнению кандидата исторических наук, политолога Михаила Смолина, пдобные заявления сделаны в интересах Польши.

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"Думаю, что мнение, высказанное Туском, имеет сильный польский окрас. Польское государство и польские политики тщательно сохраняют свою автономность внутри ЕС, поэтому это мнение исходит из позиций польской политической элиты, а не европейских бюрократов. Я думаю, что в Брюсселе позиция совсем другая, Брюссель стремится к европейской консолидации", — сказал эксперт.