Ровинская: как на самом деле нужно писать "Тотальный диктант"

Более чем в тысяче городов по всему миру 14 апреля будут писать "Тотальный диктант". Впервые акцию провели в Новосибирске в 2004 году. Тогда в написании участвовали всего 150 человек, а в 2017 году было уже 200 тысяч участников в 866 городах 71-й страны.

Как Москва готовится к акции — об этом в эфире радио Sputnik говорит организатор "Тотального диктанта" в российской столице Мария Ровинская.

"Мы организуем сотни площадок для написания, задействованы все школы, ВУЗы, библиотеки, музеи и торговые центры Москвы. Все результаты анонимны, кроме самого участника их никто не знает. Можно писать под псевдонимом, это не возбраняется. Мы же не ставим никаких карательных или репрессивных целей. Мы хотим, чтобы людям было интересно узнать про русский язык", — отметила эксперт.

Каковы секреты "Тотального диктанта", и на что нужно обратить внимание при написании в этом году?

"Есть традиционные ошибки, их делают все. Тут нет секретов для филологов или преподавателей русского. Если говорить про орфографию, то наша вечная проблема — это слитное, раздельное и дефисное написание разных частей речи, включая частицу "не", причастия и отглагольные прилагательные. Что касается пунктуации, то в этом году особое внимание следует обратить на обособление обстоятельств", — рассказала Ровинская.