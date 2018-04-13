Шеларь: позиция лея вряд ли изменится до парламентских выборов

Экономист Галина Шеларь рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, продолжит ли молдавский лей укреплять свои позиции к американскому доллару и евро.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России, что вызвало обвал котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, а также резкое ослабление рубля к доллару и евро. Однако вечером в среду, 11 апреля, доллар и евро растеряли завоеванные днем позиции и ушли в минус против рубля.

Как такая ситуация скажется на Республике Молдова? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала экономист Галина Шеларь.

"Чисто экономических причин для укрепления лея я не вижу. У нас значительная леевая масса сдерживается Национальным банком в форме обязательных резервов коммерческих банков. Я не помню, чтобы у нас была такая высокая ставка в 40%. Это деньги, которые искусственно изъяты из экономики. Если эта процентная ставка будет уменьшена, то наша экономика пополнится достаточно существенной суммой", — отметила Галина Шеларь.

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Собеседница также рассказала о том, что дальше будет с курсом лея.

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"Не все зависит от ситуации в Молдове. Прогноз давать трудно, но большинство экспертов говорит о том, что вероятнее всего до парламентских выборов в республике ситуация сохранится такой, какая есть сейчас. Скорее всего курс останется на уровне 16-17 леев за доллар, а евро сохранится на уровне 20-21 лея", — заключила эксперт.