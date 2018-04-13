21:11 13 Апреля 2018
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Victor Gurău
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гурэу: нам предлагают румынское будущее на основе советского прошлого

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В Молдове происходит активный процесс сращивания молдавского и румынского политического класса, а участие румынского сенатора в выборах генпримара Кишинева стало ярким тому подтверждением, считает политолог Виктор Гурэу.

Кандидат от Партии национального единства Константин Кодряну представил программу деятельности примара Кишинева 11 апреля, еще не будучи официально зарегистрированным в качестве кандидата. В мероприятии принял участие и бывший президент Румынии Траян Бэсеску. 

Траян Бэсеску
© AFP 2018 / THIERRY CHARLIER
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Примечательно, что Константин Кодряну, хотя и родился в Республике Молдова, но сделал политическую карьеру в Румынии. Сейчас он является депутатом румынского парламента, председателем Комиссии по румынским сообществам за рубежом и активно поддерживается бывшим президентом Румынии Траяном Бэсеску.

"Идет процесс сращивания политического класса Кишинева с политическим классом Румынии. То же срастание, что было при Советском союзе, когда у нас были депутаты Верховного совета СССР и были депутаты местного парламента. Были нюансы суверенитета: и тогда у нас был гимн и флаг, конституция, но по сути они не работали. В этом контексте нам хотят уготовить румынское будущее с советским прошлым", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, эти процессы имеют большую геополитическую нагрузку и одновременно имеют большой идеологический подтекст с подачей на парламентские выборы.

"Я думаю, что участие Кодряну связано с тем, что Партия национального единства готовится к парламентским выборам. Я бы поставил вопрос по-другому — где Генеральная прокуратура на предмет вмешательства господина Бэссеку в политический процесс Республики Молдова, где Генпрокуратура по проблематике вмешательства румынских граждан в политический процесс в Молдове", — резюмировал Гурэу.

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Теги:
генпримар Кишинева, унионизм, выборы, Румыния, Виктор Гурэу, Молдова, Кишинев


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