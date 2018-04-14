Шова: радары и камеры видеонаблюдения на республиканских дорогах не работают

Камеры видеонаблюдения и радары, фиксирующие скорость передвижения автотранспорта, не работают ни в одном районе республики, за исключением Кишинева.

Эту информацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова подтвердил руководитель Службы информационных технологий МВД Андриан Шова.

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Он пояснил, что приборы были отключены еще в 2016 году после проверок, выявивших серьезные нарушения.

"Начали с инспекции в определенном районе. Служба информационных технологий провела проверку и выявила, что оборудование, которое было изначально установлено на конкретном участке дороги, было изменено на другое. Это привело к тому, что доставка информации с точки мониторинга в центральную часть системы происходила не по нормам и не по принципу информационной безопасности", — сказал собеседник.

По информации представителя МВД, серьезные нарушения подтвердились в ходе аудита Счетной палаты. В этой связи в настоящее время ни одна из камер, которые ранее были установлены по республике не работают, подтвердил он.

"Ни одна камера в районах не подключена к центральной системе. Это 100-процентный факт", — подчеркнул он.