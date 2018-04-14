14:35 14 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Сергей Михайлов
© Photo: РИСИ

Михайлов: Трамп выбрал серединный вариант возможного развития ситуации в Сирии

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
87 0 0

Эксперт-американист Сергей Михайлов в эфире радиостудии Sputnk Молдова прокомментировал эскалацию ситуации в Сирии в результате нанесения США и их партнерами ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры этой страны.

В ночь на субботу, 14 апреля, страны западной коалиции, а именно: США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил Сирии.

Приказ нанести высокоточные удары отдал президент США Дональд Трамп. Этому предшествовало обещание американского президента принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, которые власти Сирийской Арабской Республики отрицают.

"Президент Дональд Трамп выбрал серединный вариант из тех вариантов развития обстановки, в которую сам себя загнал. Обвинив Асада в совершении варварской химической атаки, полностью поддержав провокацию, Трамп не оставил пути назад. Он сам поставил себя в такую ситуацию, когда должен был совершить какую-то военную акцию. Иначе он потерял бы лицо перед однопартийцами-республиканцами и вообще перед американской политической элитой", — отметил политолог, комментируя удары по Сирии.

Собеседник добавил, что агрессивная акция со стороны Трампа была ожидаемой, иначе он выглядел бы плохо с точки зрения американских агрессивных кругов, которые сейчас управляют внешней политикой США, и в контексте развивающейся предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс, намеченными на ноябрь этого года. 

Damascus sky lights up with service to air missile fire as the U.S. launches an attack on Syria targeting different parts of the Syrian capital Damascus, Syria, early Saturday, April 14, 2018.
© AP Photo / Hassan Ammar
Трамп нанес шоу-удар по Сирии: что будет дальше

"И вот в этом коридоре весь набор вариантов у него заключался в том, сколько ракет выпустить и по каким объектам в Сирии. Понятно, что атака состоится, но в какой форме? В крайнем варианте он мог пойти на нападение на объекты, где находятся российские военнослужащие. Он выбрал серединный вариант, то есть, было совершено нападение на большее количество целей, чем в прошлом году, но США и союзники старательно воздержались от нападения на те объекты, где находились российские военнослужащие", — подчеркнул Михайлов.

По его мнению, на этом администрация Дональда Трампа, видимо, успокоится. На это указывают и заявления американских силовиков. Однако, никто не дает гарантий того, что таким образом будут остановлены провокации, которые в дальнейшем будут возможны в Сирии.

По теме

Ле Пен: удары по Сирии вовлекают нас в драматические последствия
Мнение: США нанесли удар по Сирии ради того, чтобы сохранить свое лицо
Путин об ударе по Сирии: США и их союзники нарушили устав ООН
Косачев: атака Запада на Сирию - попытка сорвать работу миссии ОЗХО
В США члены когресса критикуют решение Трампа бомбить Сирию без их разрешения
Теги:
Дональд Трамп, удар, США, Сирия, Сергей Михайлов, Великобритани, Сирия, США, Франция, Россия


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Участок шоссе Таллинн — Нарва
    Со скоростью лета

    В Эстонии начинает действовать летний скоростной режим – где и с какой скоростью смогут теперь ездить местные автомобилисты?

  • Анатолий Бибилов с семьей
    В тесноте, да не в обиде

    Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В Кишиневском аэропорту провели учебную тревогу в связи с пожаром
В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
Бомбардировка Дамаска
Первые видео ракетных ударов, выпущенных по Сирии
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Советской Молдавии: детали легендарного визита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться