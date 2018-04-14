Михайлов: Трамп выбрал серединный вариант возможного развития ситуации в Сирии

Эксперт-американист Сергей Михайлов в эфире радиостудии Sputnk Молдова прокомментировал эскалацию ситуации в Сирии в результате нанесения США и их партнерами ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры этой страны.

В ночь на субботу, 14 апреля, страны западной коалиции, а именно: США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил Сирии.

Приказ нанести высокоточные удары отдал президент США Дональд Трамп. Этому предшествовало обещание американского президента принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, которые власти Сирийской Арабской Республики отрицают.

"Президент Дональд Трамп выбрал серединный вариант из тех вариантов развития обстановки, в которую сам себя загнал. Обвинив Асада в совершении варварской химической атаки, полностью поддержав провокацию, Трамп не оставил пути назад. Он сам поставил себя в такую ситуацию, когда должен был совершить какую-то военную акцию. Иначе он потерял бы лицо перед однопартийцами-республиканцами и вообще перед американской политической элитой", — отметил политолог, комментируя удары по Сирии.

Собеседник добавил, что агрессивная акция со стороны Трампа была ожидаемой, иначе он выглядел бы плохо с точки зрения американских агрессивных кругов, которые сейчас управляют внешней политикой США, и в контексте развивающейся предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс, намеченными на ноябрь этого года.

"И вот в этом коридоре весь набор вариантов у него заключался в том, сколько ракет выпустить и по каким объектам в Сирии. Понятно, что атака состоится, но в какой форме? В крайнем варианте он мог пойти на нападение на объекты, где находятся российские военнослужащие. Он выбрал серединный вариант, то есть, было совершено нападение на большее количество целей, чем в прошлом году, но США и союзники старательно воздержались от нападения на те объекты, где находились российские военнослужащие", — подчеркнул Михайлов.

По его мнению, на этом администрация Дональда Трампа, видимо, успокоится. На это указывают и заявления американских силовиков. Однако, никто не дает гарантий того, что таким образом будут остановлены провокации, которые в дальнейшем будут возможны в Сирии.