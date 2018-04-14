Гайчук: коалиция вряд ли продолжит наносить удары по Сирии

По мнению бывшего министра обороны Молдовы Виктора Гайчука, США, Великобритания и Франция ограничатся ночными ракетными ударами по Сирии, нанесенными в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте.

В ночь на субботу, 14 апреля, самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Приказ нанести высокоточные удары отдал президент США Дональд Трамп.

Этому предшествовало обещание американского президента принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, которые власти Сирийской Арабской Республики отрицают.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

"Я думаю, что этим США и союзники ограничатся. У них нет веских доказательств того, что была химическая атака в Гуте. Ведь есть и другая сторона, у которой есть конкретные доказательства того, что это постановочные действия", — отметил генерал.

По его мнению, Дональд Трамп поторопился с решением о силовой атаке на Сирию, став заложником собственных заявлений и выводов, сделанных впопыхах.

"Я думаю, что дальше дело не пойдет. Думаю, что все успокоятся и начнут переговоры", — резюмировал бывший глава оборонного ведомства Молдовы.