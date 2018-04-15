Ковалева: в "гражданских" браках изменяют чаще, чем в официальных

Психолог Елена Ковалева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как сожительство до брака влияет на отношения.

"Гражданских" браков в мире с каждым годом становится все больше. Молодые люди не торопятся жениться, объясняя это желанием построить карьеру и лучше узнать партнера.

Психолог Елена Ковалева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что сожительство является не лучшим для этого способом.

"Конечно, есть доля разумного в том, чтобы лучше узнать партнера до брака, чтобы потом не совершить ошибку. Но это не самый хороший способ, потому что пропадает ответственность. Чем больше в обществе развивается индивидуализм, тем больше будет таких браков. Такой эгоизм проявляется и в отношениях, поэтому в гражданских браках чаще изменяют. Это нестабильные отношения", — заявила психолог.

Собеседница также рассказала, почему люди предпочитают сожительствовать, а не заключать брак.

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"Когда социум устроен таким образом, что общественное мнение играет все большее значение, то брак становится прочнее и заключается всегда официально. Таким образом, пара заявляет о себе, о том, что она — ячейка общества. А когда молодым людям все равно, что о них думают, то на первый план выходят личные желания", — заключила Ковалева.