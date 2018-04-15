15:51 15 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Даниела Сымботяну
© Sputnik /

Эксперт: родители правильно делают, устанавливая за нянями видеонаблюдение

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
25 0 0

О том, можно ли доверять ребенка няне, и к каким последствиям это может привести, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

Услуги няни пользуются большим спросом среди работающих родителей. Не имея возможности самим сидеть с ребенком, они вынуждены нанимать специально обученных, подготовленных людей. Однако в этом случае родители не могут быть полностью уверены, что их чадо находится в безопасности.

О том, почему рискованно оставлять детей под присмотром няни, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

"Во-первых, я бы хотела сказать, что это большая проблема в республике, так как этот вид услуг у нас не регламентирован. В других стран услуга нянь — это аккредитованная услуга. Для того, чтобы получить это специальность нужно пройти обучение. А у нас родители сами определяют, подходит няня или нет исходя из каких-то субъективных фактов", — отметила собеседница.

Даниела Сымботяну также отметила, что родители правильно поступают, устанавливая дома камеры наблюдения.

"Я абсолютно поддерживаю то, что родители ведут дома видеонаблюдение, пока ребенок находится с няней. Они должны быть абсолютно уверены, что их дети находятся в безопасности. И, если только они видят малейшие намеки на жестокое обращение, они обязательно должны об этом сообщить в соответствующие структуры", — заключила собеседница.

По теме

Ковалева: когда родители на заработках, дети все чаще прибегают к насилию
Подробности из детсада №68: няня заболела закрытой формой туберкулеза
Детский порномагнат из Кантемирского района сел на скамью подсудимых
Паника в детском саду: нянечка заболела туберкулезом и никому не сказала
Теги:
няня, жестокость, насилие над детьми, дети, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Участок шоссе Таллинн — Нарва
    Со скоростью лета

    В Эстонии начинает действовать летний скоростной режим – где и с какой скоростью смогут теперь ездить местные автомобилисты?

  • Анатолий Бибилов с семьей
    В тесноте, да не в обиде

    Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Певица Пикси Лотт во время селфи на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Лучшие селфи Каннского кинофестиваля за всю историю
Лавров об отравившем Скрипалей химикате
Лавров об отравившем Скрипалей химикате: швейцарские эксперты правы
Правила пожарной безопасности
Правила пожарной безопасности - хочешь выжить, будь добр соблюдать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться