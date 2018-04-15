Эксперт: родители правильно делают, устанавливая за нянями видеонаблюдение

О том, можно ли доверять ребенка няне, и к каким последствиям это может привести, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

Услуги няни пользуются большим спросом среди работающих родителей. Не имея возможности самим сидеть с ребенком, они вынуждены нанимать специально обученных, подготовленных людей. Однако в этом случае родители не могут быть полностью уверены, что их чадо находится в безопасности.

О том, почему рискованно оставлять детей под присмотром няни, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

"Во-первых, я бы хотела сказать, что это большая проблема в республике, так как этот вид услуг у нас не регламентирован. В других стран услуга нянь — это аккредитованная услуга. Для того, чтобы получить это специальность нужно пройти обучение. А у нас родители сами определяют, подходит няня или нет исходя из каких-то субъективных фактов", — отметила собеседница.

Даниела Сымботяну также отметила, что родители правильно поступают, устанавливая дома камеры наблюдения.

"Я абсолютно поддерживаю то, что родители ведут дома видеонаблюдение, пока ребенок находится с няней. Они должны быть абсолютно уверены, что их дети находятся в безопасности. И, если только они видят малейшие намеки на жестокое обращение, они обязательно должны об этом сообщить в соответствующие структуры", — заключила собеседница.