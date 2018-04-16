Гурэу: мы похожи на итальянцев, но это не всегда хорошо

Политолог говорит о том, что именно сближает молдаван с жителями государства в центре Средиземноморья

Население Италии почти в 20 раз больше населения Молдовы, а итальянская экономика является третьей по величине экономикой еврозоны. Несмотря на это у итальянцев и молдаван есть много общего — это в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметил политолог Виктор Гурэу, при беседе о масштабах коррупции в Молдове.

"У нас кумовской, традиционалистский режим, который не давал покоя и другим государствам. Таким как Италия, к примеру. Мы с итальянцами очень похожи отношением к понятиям "семья", "род". У них до 80-х годов прошлого века на улицах отстреливали прокуроров и полицейских. И сейчас там Берлускони, которого обвиняли в разных грехах, находится в правительственной коалиции", — отметил аналитик.

Именно схожесть менталитетов не дает европейским чиновникам морального права "учить жить" граждан Молдовы с позиций превосходства, утверждает собеседник.

"Мы ведь ничем по сути от тех же итальянцев не отличаемся. Я однажды общался с одним евродепутатом, и сказал ему, что вы, европейцы, нас критикуете за различные законы и по разным поводам. А вы посмотрите на Италию, на Польшу, на Венгрию, Румынию. Страны, которые принимают законы, полностью противоречащие Брюсселю, единой европолитике. Вы нас не учить должны и поучать, вы должны нам помочь поднять уровень информационный, уровень инфраструктуры, чтобы народ поверил, что в Европе лучше", — с уверенностью заявил Гурэу.