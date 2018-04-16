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Григорий Ярыгин
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Ярыгин: оснований для отстранения Трампа от должности нет

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Эксперт комментирует слова экс-главы ФБР о том, что Трамп "морально непригоден" для президентства.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа "морально непригодным" для того, чтобы занимать пост президента США.

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — сказал Коми в интервью одному из телеканалов, сообщает РИА Новости.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин, комментируя в эфире радио Sputnik это мнение, говорит, что слова Коми это часть общей антитрамповской кампании.

"Оснований для отстранения президента от должности, конечно же, нет, однако для того чтобы создать политический фон для давления на президента, этого достаточно. Сейчас мы видим начало развертывания предвыборной кампании в Конгресс. Нельзя сказать, что это личная обида Коми за увольнение, потому что он бы тогда выложил все карты и аргументы на стол сразу после своего увольнения", — отметил эксперт.



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