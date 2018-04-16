Фитин: США не скоро уйдут из Сирии

Администрация США сейчас, как и раньше, намерена как можно скорее вернуть американских военных из Сирии на родину, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Несколько ранее, Дональд Трамп заявил, что США могут "очень скоро" уйти из Сирии, а о ситуации "позаботятся другие".

Это, однако, не помешало тому, что 14 апреля американские, британские и французские военные нанесли по Сирии ракетные удары.

Уйдут ли американцы из Сирии — об этом в эфире радио Sputnik говорит военный эксперт Владимир Фитин.

"Практика показывает: мы уже знакомы с подобными заявлениями, они делались неоднократно и ранее, в том числе и самим президентом. Но, к сожалению, слова американской администрации расходятся с делами. Это связано как с чехардой внутри самой администрации, так и с непоследовательностью президента", — сказал эксперт.

Кроме того, Фитин отметил, что президент США продолжает вести жесткую и бескомпромиссную борьбу с конкурентами на прошлых президентских выборах, что также не сказывается позитивно на стабильной и последовательной работе администрации.