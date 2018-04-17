Савушкин: Макрон обещал реформы без потрясений, но спровоцировал протесты

Эксперт РИСИ говорит о том, как политика президента Франции вылилась в массовые забастовки и протесты профсоюзов.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается исполнить свои предвыборные обещания и оживить экономику страны, однако столкнулся при этом с массовым общественным сопротивлением. О причинах этого говорит эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), аналитик Сергей Савушкин.

"Макрон, как известно, пришел к власти на волне недовольства многих слоев французского общества неблагополучным положением в экономике страны. Чтобы снизить безработицу и поднять Францию на уровень других европейских государств, он обещал провести быстрые и спокойные реформы без потрясений, но в результате — вызвал одну из самых мощных забастовок в истории страны", — сказал эксперт.

Эксперт также отметил, что свод законов о труде во Франции — сложная и косная система, при которой предприниматель, взяв сотрудника на работу, не может его уволить, кроме особых, исключительных случаев и часто после длительных судебных разбирательств.

"Макрон, понимая, что ему не удастся быстро урегулировать этот вопрос, провел через Национальную ассамблею решение, по которому кодекс законов о труде будет реформироваться президентскими указами. Он существенно ослабил влияние профсоюзов, облегчил форму заключения трудовых соглашений, но не решил главную задачу: увеличение продолжительности рабочей недели", — отметил Савушкин.