Петровская: Европу охватила волна протестов - люди не довольны властью

Недавно Чехию сотрясла волна протестных митингов в самых разных городах страны. Граждане Чехии требовали отставки премьера. Весь 2018 год протесты проходили в Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии — повод для них был разный, однако, утверждает эксперт РИСИ Оксана Петровская, восточноевропейцев вдохновил пример словаков.

"Словакам, бастовавшим в течение трех недель, удалось сменить правительство. Естественно, эти победы вдохновляют людей в соседних странах, которые тоже выходят на улицы. Например, в начале года крупные манифестации, посвященные вопросам экологической застройки, прошли в Болгарии; а вслед за ними на демонстрации вышли румыны, недовольные новым антикоррупционным законодательством", — сказала эксперт.

Петровская проводит довольно смелую параллель: она сравнивает текущие события в Восточной Европе с событиями 170-летней давности, которые происходили во времена так называемой "Весны народов". Тогда чехи и словаки находились в составе Австрийской империи, втянутые в водоворот европейской революции и активно протестовали.

"Речь идет о недовольстве существующей властью и желании изменить положение. По социологическим опросам, среди народов этих стран наблюдается раскол между либералами, недовольными усилением крайне правых или крайне левых, и остальной частью общества, которая согласна с тем авторитарным правлением, которое им предлагает власть", — заявила Петровская.