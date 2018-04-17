Осталеп: не вижу причин для отмены безвизового режима для Молдовы

В Молдове существуют опасения относительно возможной отмены безвизового режима.

© Sputnik / Sergei Kirkach Отменят ли Молдове заветный безвиз

Причиной этого является представленный Еврокомиссией доклад, указывающий на то, что среди трех стран "Восточного партнерства", пользующихся безвизом с ЕС, особую обеспокоенность вызывает ситуация в Молдове, где наблюдается заметное ухудшение почти по всем важным показателям.

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Кроме того, на фоне миграционного кризиса Евросоюз пересмотрел механизм приостановления безвизового режима со странами-партнерами, значительно расширив основания для его отмены и сократив сроки для выполнения требований.

Политолог Валерий Осталеп выразил мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что ни сейчас, ни в ближайшем будущем безвизовый режим для граждан республики не будет отменен.

"Я не слышу серьезных заявлений на эту тему, и думаю, что это какие-то спекуляции. Не существует уже ни мотивов, ни миграционных угроз, ни каких-либо рисков. Решение по этому поводу принимается Министерствами внутренних дел, которые в той или иной стране могут указать, что мы представляем какую-то угрозу. Опять же причин для этого нет, так как речь идет о миграции и уровне преступности, который среди наших мигрантов минимален", — заявил Валерий Осталеп.

Собеседник выразил мнение, что в будущем также вряд ли появятся причины для отмены безвизового режима.