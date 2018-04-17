Киселев: диапазон свободы слова в России больше, чем на Западе

В Москве прошел IV Международный форум русскоязычных вещателей, организованный при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, министерства иностранных дел Российской Федерации и Россотрудничества. В этом году на мероприятии собрались более 200 участников.

На форуме выступил и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, рассказавший о важности предоставления достоверной информации.

"Сегодня очень важно проверять информацию. Более грандиозные фейки, чем те, которые конструируются на наших глазах по поводу псевдохимической атаки в пригородах Дамаска, даже трудно себе представить. Нам нужно стремиться очищать информацию. Это наша редакционная политика", — отметил Дмитрий Киселев.

По его словам, сейчас диапазон свободы слова в России гораздо больше, чем на Западе.

"Мы во многом поменялись местами со свободолюбивым Западом. В Советском Союзе Запад был за свободу передвижения, а мы обносили себя колючей проволокой. Сейчас наоборот, мы за свободу, мы в любой момент готовы отменить визы и с Америкой, и с Европой, а нам оттуда говорят, что они, в свою очередь, ужесточают правила получения визы и вводят персональные санкции. Нас упрекали свободой слова, а сейчас выясняется, что в России диапазон свободы слова гораздо больше, чем на Западе", — подчеркнул генеральный директор МИА "Россия сегодня".