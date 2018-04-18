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Андрей Кошкин

Кошкин: идея США вывести в космос ядерное оружие взвинтит гонку вооружений

© Photo: warfiles.ru
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Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik заявление вице-президента США об укреплении американских космических систем.

США намерены добиваться военного доминирования в космосе над Российской Федерацией и Китаем.

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Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, Америка будет укреплять свои космические системы для того, "чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем". 

Заявление американского вице-президента в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

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"США, в первую очередь, стремятся вывести ядерное оружие на космическую орбиту. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал планы США по милитаризации космоса и призвал не допустить туда ядерное оружие. Но, судя по всему, США видят процесс укрепления своих позиций в космосе только при помощи использования там ядерного оружия. Хотя сегодня они говорят о необходимости блокировать спутниковые системы РФ и Китая. Думаю, это довольно дорогостоящие, широкомасштабные проекты, которые взвинтят гонку вооружений", — заявил Андрей Кошкин.

Политолог также отметил, что, стремясь доминировать в космосе, Соединенные Штаты не оставят идею доминировать и на земле.

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Теги:
освоение космоса, ядерное вооружение, гонка вооружений, Андрей Кошкин, Политика
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