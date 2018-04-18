Кошкин: идея США вывести в космос ядерное оружие взвинтит гонку вооружений

США намерены добиваться военного доминирования в космосе над Российской Федерацией и Китаем.

© Sputnik / Игорь Лекаркин Российский беспилотник "Луна-25" готовят для высокой миссии в космосе

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, Америка будет укреплять свои космические системы для того, "чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем".

Заявление американского вице-президента в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

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"США, в первую очередь, стремятся вывести ядерное оружие на космическую орбиту. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал планы США по милитаризации космоса и призвал не допустить туда ядерное оружие. Но, судя по всему, США видят процесс укрепления своих позиций в космосе только при помощи использования там ядерного оружия. Хотя сегодня они говорят о необходимости блокировать спутниковые системы РФ и Китая. Думаю, это довольно дорогостоящие, широкомасштабные проекты, которые взвинтят гонку вооружений", — заявил Андрей Кошкин.

Политолог также отметил, что, стремясь доминировать в космосе, Соединенные Штаты не оставят идею доминировать и на земле.