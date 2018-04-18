Гурэу: нашу столицу нельзя больше рассматривать как Золушку

Эксперт говорит о том, почему Кишинев практически не развивается, и почему депутаты считают столицу бездонной бочкой.

Почти две трети — именно столько, по данным экономистов, Кишинев занимает в доле экономической активности и концентрации капиталов всей страны. Вместе с тем Кишинев, как город, практически не развивается — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по муниципальным вопросам Виктор Гурэу.

"Кишинев — это бюджетообразующий город, но он не развивается. Политики рассматривают столицу, как источник воровства, кстати, поэтому свыше 34% движимого и недвижимого имущества в муниципии не зарегистрировано. Счетная палата постоянно указывает — ничейные здания, сооружения, территории. Поэтому и воруют", — сказал эксперт.

Причины этого явления банальны — коррупция, продолжает эксперт, и конца этому явлению он, к сожалению, пока не видит.

"Толстосумы и феодалы из всех районов Молдовы, когда становятся депутатами — где они останавливаются? В Кишиневе. Где они строят дома? В Кишиневе. Где они покупают квартиры? В Кишиневе. Они все рассматривают муниципий, как бездонную бочку, из которой нужно только брать, а обратно не вкладывают ни лея", — резюмировал Гурэу.