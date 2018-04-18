Пшеничников: США усилят вмешательство в дела Венесуэлы

На днях в Лиме завершился Саммит Америк, где участвовали практически все представители стран региона. Главная тема встречи — борьба с коррупцией, однако это формальность — такого мнения придерживается эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников.

На самом деле главным документом Саммита, утверждает эксперт, стала подписанная главами 16 государств региона (среди которых президенты Перу, Аргентины, Чили, Бразилии, Колумбии и Мексики, а также вице-президент США и премьер-министр Канады) "Декларация о Венесуэле". Этот документ — некий ультиматум президенту Николасу Мадуро и его правительству со стороны Белого дома, оформленный в виде коллективной декларации государств Американского континента.

"Выборы в Венесуэле назначены на 20 мая, и в США уже говорят, что они будут сфальсифицированы, и в декларации заложена эта идея. Кроме того, в документе говорится, что страны Латинской Америки поддерживают Национальную Ассамблею и только ее законодательные акты признают легитимными. А Ассамблея — это парламент, который был распущен нынешними властями за его проамериканскую позицию", — отметил эксперт.