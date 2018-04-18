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Дмитрий Пулбере
© Sputnik / Miroslav Rotari

Пулбере: в Молдове может быть принята новая Конституция в 2020 году

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Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере считает, что новая Конституции страны, которая должна предусматривать расширение полномочий президента, может быть принята в результате референдума в 2019-2020 годах.

Своим мнением о необходимости пересмотра основного закона эксперт поделился в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Дмитрий Пулбере считает, что должны остаться неизменными первый и второй раздел Конституции, которые устанавливают фундаментальные принципы государства и основные права, свободы и обязанности его граждан. Остальные разделы, по мнению бывшего главы Конституционного суда, должны быть пересмотрены.

"Что касается полномочий президента, полномочий парламента, прокуратуры и правительства, тут надо все пересмотреть. В моем представлении президентское правление идеально для Республики Молдова. Тут ничего особенно не надо менять, надо вернуть то, что было до 2000 года. По Конституции парламент имеет право проверять, как исполняются законы, это право контрольных функций надо оставить парламенту. Но зачем его наделять правом назначения на разные должности — это не дело парламента, это дело или правительства, или президента", — считает Дмитрий Пулбере.

По его словам, принятие новой Конституции зависит от результатов парламентских выборов, намеченных на ноябрь этого года. Учитывая непростой процесс реформы, необходимость консультаций с гражданским обществом и европейскими партнерами, новый основной закон может быть принят не раньше, чем через два года. 

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"Необходимо будет посоветоваться с Венецианской комиссией и другими европейскими структурами, чтобы мы могли убедить всех в том, что это необходимость, а не желание. Я предполагаю, что этот проект должен быть вынесен на общенациональный референдум, чтобы Конституцию принимал не 101 депутат парламента, а в этот процесс были включены граждане Республики Молдова, его надо опубликовать, узнать их мнение. Это кропотливая и долгая работа. Но если ноябрьские выборы станут успешными, то 2019-2020 году можно будет принять эту новую Конституцию", — добавил он.

В то же время, Дмитрий Пулбере подчеркнул, что мнение о необходимости провести тщательную конституционную реформу в стране является его личным, а экспертная работа в этом направлении пока не ведется.

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Теги:
полномочия президента, Конституция, реформа, Дмитрий Пулбере, Политика


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