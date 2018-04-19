Коротченко: мир сегодня намного опаснее, чем во времена войны

В мире сегодня царит политическая нестабильность. Военно-политическая напряженность возросла после нанесения ракетных ударов США, Британией и Францией по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал в эфире радио Sputnik о возможности военного столкновения и начала новой мировой войны.

"Угроза и риск войны в современном мире очень велики, и прежде всего потому, что усиливается турбулентная тенденция. Нынешний мир более опасен, чем, когда две системы — советская и западная смотрели друг на друга через прорези прицела. Как бы парадоксально это не звучало, но мир тогда был более устойчив и безопасен, потому что все понимали и знали существующие риски. Сегодня же у западных партнеров ушло понимание этих рисков", — заявил Игорь Коротченко.

По словам эксперта, наличие в странах ядерного оружия делает войну бессмысленной.

"Мы все в одной лодке. Когда есть ядерное оружие, оно делает бессмысленным любую войну, а тем более — желание одержать в ней победу. Но в тоже время на Западе риторика военных угроз, и в том числе ядерной войны, возведена в ранг официальной политики и заявления властей. Вот это страшно. В России же никто из политических или военных руководителей никогда не позволял себе даже пальцем погрозить с военной точки зрения", — заключил Коротченко.