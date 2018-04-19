Киртока: должен ли Кишиневом управлять родившийся в нем человек

"Кишиневом должен управлять кишиневец, родившийся и выросший в этом городе": такая точка зрения частенько высказывается не только в социальных сетях и разговорах, но и в некоторых СМИ. Так ли это на самом деле или в этом мнении больше снобизма, чем любви к столице? Независимый муниципальный советник Василий Киртока ответилна поставленный вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Это говорят люди, которые не понимают, как управлять городом, кто не разбирается в этом. Но это не означает, что я этих людей не люблю или заранее осуждаю. Эти люди думают, они искренни, но им не хватает опыта чтобы прийти к правильным выводам", — сказал собеседник.

По мнению эксперта, любовь к молдавской столице не зависит от места рождения индивидуума, а является частью общей культуры и признаком наличия интеллекта.

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"Люди понимают, что человек, который управляет городом, должен его любить. По их мнению, любить город может только кишиневец. Но это не так. Я, например, родился не в Кишиневе, а дети мои уже здесь, но я проектировщик и хорошо понимаю Кишинев. Я понимаю, как он спроектирован, для того чтобы служить людям. И я люблю его, и многие, рожденные не здесь его любят", — резюмировал Киртока.