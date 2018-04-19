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Татьяна Жданок
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Жданок: ЕС не будет мириться с манипуляциями Google и Facebook

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В ответ на манипуляционный характер социальных сетей США, Евросоюз принял законодательное решение, позволяющее пользователям переходить в европейские соцсети с сохранением контактов и контента персональных страниц.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщила бывший депутат Европарламента, председатель Европейского русского альянса Татьяна Жданок, комментируя результаты социологического опроса, который показал недовольство европейцев работой интернет-корпораций, в частности, таких как Google и Facebook.

Так, большинство жителей Германии (68%), США (60%) и Италии (60%), а также более половины жителей Франции (57%) и Великобритании (54%) считают, что интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования информацией в политических целях. 

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© Sputnik / Владимир Песня
Американцы и европейцы считают, что Google и Facebook манипулируют информацией

Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

По словам бывшего депутата Европарламента Татьяны Жданок, всегда в Европе защита личных данных ценилась выше, чем в Соединенных Штатах. Этим объясняется принятие специального документа, который регламентирует безболезненный для пользователя переход из американских социальных сетей в европейские.

"Евросоюз принял обязывающий регламент, который говорит, что эти социальные сети не будут иметь монополию на своего пользователя, он может перейти в другую сеть с сохранением старых контактов и всего старого контента, например, с Facebook в какую-то другую соцсеть. Это очень сильно изменит ситуацию на рынке виртуального общения в социальных сетях", — отметила бывший европарламентарий.

Она добавила, что в Европе давно ведется борьба с американской монополией в соцсетях и попытками контроля над персональными данными европейских пользователей. В этом смысле новый регламент, вступивший в силу в конце марта, призван изменить ситуацию.

Американцы и европейцы считают, что Google и Facebook манипулируют информацией>>>

"Этот регламент принимался три года, я застала начало работы над ним. После атак на башни-близнецы американцы требовали, чтобы ЕС передал им данные SWIFT, и ЕС не позволил им это сделать. Там эта борьба давно ведется, и защита личных данных там сильнее", — заключила она.

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Теги:
Google, манипуляция, Facebook, соцсети, ЕС, Татьяна Жданок, Наука и технологии


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