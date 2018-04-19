Кусков: людям не нравится, когда ими управляют и когда за ними следят

Большинство жителей Германии (68%), США (60%) и Италии (60%), а также более половины жителей Франции (57%) и Великобритании (54%) считают, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования информацией в политических целях. Таковы данные опроса, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Комментируя результаты опроса в эфире радио Sputnik, аналитик Денис Кусков отметил, что причины хранения в Интернете огромного количества различных данных очевидны.

"То, что сейчас большинство людей использует смартфоны и социальные сети, дает возможность узнавать приоритеты тех или иных позиций или человека. Поэтому неудивительно, что эти системы собирают большой объем информации, а люди используют их во благо себе", — сказал Кусков.

Впрочем, пользователи различных социальных сетей порой виновны в возникающих с личными данными проблемами больше, чем владельцы Интернет-ресурсов, продолжает аналитик.

"Большинству нормальных людей не нравится, когда ими управляют и за ними следят, но люди зачастую сами дают повод — размещают в социальных сетях такой объем информации о себе, который можно было бы не публиковать. А владелец подобного ресурса аккумулирует эту информацию и потом ее использует", — объяснил эксперт.

Также согласно опросу, доля тех, кто считает, что информация, которую предоставляют Google, Facebook и другие крупные корпорации, является объективной и непредвзятой, весьма невелика. Лишь 11% французов и немцев, 13% британцев, 15% итальянцев и 16% американцев поддерживают такую точку зрения. Затруднились с ответом 21% респондентов из Германии, 24% из США, 25% из Италии, 32% из Франции и 33% из Великобритании.