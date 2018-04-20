Гусев: США не разрешат Германии отменить антироссийские санкции

Ранее СМИ Германии сообщили о намерении руководства страны обсудить с партнерами из США возможный выход немецкого бизнеса из антироссийской санкционной кампании.

© Sputnik / Mikhail Kutuzov Рубль отреагировал: Трамп отложил введение новых санкций против России

По информации немецких чиновников, этот вопрос намерен поднять министр финансов ФРГ Олаф Шольц во время визита в Вашингтон, а также канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Дональдом Трампом в конце апреля.

Александр Гусев отметил, что Германия является стратегическим партнером США в торговле, и те санкции, которые наложены на Россию, сказываются на немецком бизнесе. По его данным, основная часть торговли связана с углеводородным сырьем и, прежде всего, с природным газом. Порядка 34% всего объема природного топлива в Германии поступает из РФ и естественно, те санкции, которые вводят модераторы из Вашингтона, сказываются на немецком бизнесе.

"Торговый оборот России с США сравнительно небольшой, он не превышает 30 миллиардов долларов. В то время как объем торговли России с Германией составляет порядка 100 миллиардов долларов. С этой точки зрения те санкции, которые ввели США, играют серьезную роль, они снижают объемы доходной части бюджета европейских стран и сказываются на их социально-экономической политике", — подчеркнул политолог в интервью радио Sputnik.

Являются ли США для Германии тем руководящим органом, который определяет внешнеполитический и внешнеэкономический вектор? Александр Гусев считает, что в политическом смысле ФРГ полностью зависима от США. Чего нельзя сказать об экономике Германии, которая играет не последнюю роль в мировой торговле.

"Я полагаю, что санкционное давление не ослабнет, оно будет усиливаться, потому что американцы в этом смысле ничего не теряют, а вот европейцы теряют очень много. Убежден, что США будут контролировать германо-российские отношения вплоть до достаточно серьезного влияния и давления на весь германский бизнес и германскую политическую элиту", — резюмировал эксперт.