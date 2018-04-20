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Татьяна Жданок
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Жданок: вступление Молдовы в ЕС отодвигается на неопределенный срок

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У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает бывший депутат Европейского парламента Татьяна Жданок.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова, возможности для принятия в ЕС новых членов весьма ограничены, что остро проявилось еще в 2007 году. Среди европейцев царит "усталость от расширения", поэтому даже у балканских стран, которые давно стоят первыми в очереди на вступление в объединенную Европу, шансы остаются весьма призрачными.

"Там (в ЕС — прим.ред) используют такой термин, как "capacity" — возможность принять в себя что-то. И о том, что есть пределы, стало ясно в 2007 году, когда вступили Румыния и Болгария, а потом маленькая Хорватия в 2015 году. Может быть балканские страны войдут, но все, это предел возможности. То есть разговор об этом идет в ЕС", — сказала она.

На отсутствие у Молдовы евроинтеграционных перспектив даже в среднесрочной перспективе указывает ряд признаков, считает бывший депутат Европейского парламента. Это проект "Восточного партнерства", который призван держать на расстоянии претендентов из Восточной Европы, при этом далеко не отпуская их из-под контроля. Это и раздирающие Евросоюз внутренние противоречия, в связи с меньшей развитостью младоевропейцев, что приводит многие страны-члены в беспокойство.

"И с нами тоже проблемы, с Восточной Европой, с Латвией. Речь идет о Европе двух скоростей. Юнкер (председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер — прим.ред) предлагает пять сценариев со словами "больше" и "меньше", то есть где-то больше интеграции, где-то меньше, есть идеи региональных центров. Также претензии выдвигает Вишеградская группа: Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Поляки пытаются патронировать страны Балтии вместе с Украиной и Молдовой. То есть тут разные амбиции, и пока конфигурация непонятна", — добавила политик.

Говорить о расширении ЕС преждевременно пока не будет уравнена социальная сфера, считает Татьяна Жданок. По ее данным, в странах-членах Евросоюза различается возраст выхода на пенсию, минимальные зарплаты и доход. К примеру, в Латвии, говорит она, минимальная зарплата в пять раз меньше, чем в Люксембурге. О какой интеграции в этих условиях может идти речь, резюмировала собеседница.

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Теги:
перспективы, расширение, ЕС, Молдова, евроинтеграция, Татьяна Жданок, Политика


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