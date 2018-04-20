Леонков: наличие современного оружия не говорит о боеспособности армии

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил, по каким критериям составляются рейтинги сильнейших армий мира, и почему у Молдовы нет шансов попасть даже в первую сотню.

Республика Молдова не попала в обновленный рейтинг "Military Strength Ranking", который включает армии 136 стран мира. Мощь армий оценивается по более чем 50 факторам. При составлении рейтинга учитывались количество военной техники для ведения боевых действий на суше, в воздухе и на море, численность войск, экономические ресурсы, которые страны могут потратить на вооружение.

В тройку лидеров вошли США, Россия и Китай. Среди республик постсоветского пространства выше всех поднялась Украина — она занимает 29-ю позицию. Далее следуют Узбекистан (39-я строчка), Белоруссия (41-я строчка), Казахстан (50-я строчка).

© Sputnik / Miroslav Rotari Чофу: контрактная армия Молдове не по карману

Комментируя в эфире радио Sputnik опубликованный рейтинг, военный аналитик Алексей Леонков отметил, что учтенные в нем показатели говорят лишь о боевой мощи той или иной армии, что отнюдь не гарантирует ее победу в вооруженных столкновениях.

"Эти рейтинги не учитывают боевое качество армии, которое складывается не только из количественного соотношения техники, трат и других вещей, а еще из того, насколько данная армия способна выполнять те или иные боевые задачи. А на это влияет то, насколько та или иная армия может быстро выполнить мобилизацию, отвести удар от вероятного противника, и какие мобилизационные ресурсы она может привлечь. Помимо этого, на рейтинге армии сказываются такие вещи, как боевой опыт, то есть качество обучения личного состава, логистика, как быстро могут сворачиваться боевые порядки, как происходит снабжение боевыми припасами и другими вещами, ремонтные базы. Конечно, влияют и воинские традиции, насколько часто выигрывали представители этой армии в боевых конфликтах, и от какой армии ведет она свою историю", — отметил собеседник.

В этой связи оценить боеспособность армий бывших постсоветских стран очень сложно, считает эксперт. Потому что, несмотря на наличие вооружений и техники, остается неизвестным, насколько они способны ее применить в случае реальных боевых действий.

"Когда мы оцениваем армии бывших стран Советского союза, их вооружение показывает, что они готовы вести боевые действия, но оценить, насколько они способны это делать, достаточно сложно. Поэтому все рейтинги условны и не отражают истинную картину положения дел", — резюмировал специалист.