Пулбере: почему Конституция Молдовы толще основного закона США

Интересная информация об основном законе: в Конституции Республики Молдова 10287 слов, записанных в 1232 строчки, которые заключены в 852 абзаца на 35 страницах. Для сравнения: конституция США имеет 7762 слова, а конституция Монако, принятая в 1962 году во время правления князя Ренье Третьего, содержит 3814 слов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь У Конституционного суда Молдовы появился новый руководитель

Почему основной закон Молдовы внушительней конституций США и Монако? Наше государство устроено сложнее или у нас больше прав и обязанностей? На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik ответил бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере.

"Конечно, сравнивать нашу конституцию и американскую не стоит. Западные страны — это государства, в основном, с развитой демократией. И если там принят закон, никто не осмелится его нарушать. И никому в голову не придет его отменить. Чтобы новая власть меняла старые законы, там такое исключено", — сказал собеседник.

Кроме того, по словам эксперта, само государственное устройство некоторых стран, тех же США, не позволяет менять конституцию в интересах политиков или элит.

"В США каждый штат имеет свою конституцию. И каждый штат создал себе такие нормы, которые выгодны гражданам, проживающим в этом штате. И чтобы изменить федеральную конституцию, каждый штат должен дать согласие на изменения. Взять ситуацию со свободным владением оружием. То Обама хотел запретить, то Трамп об этом говорит, но ничего не меняется — штаты против", — резюмировал Пулбере.