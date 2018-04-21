Зорин: нельзя отрицать наличие у ромов дара ясновидения

О том, есть ли у ромов магические способности, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора Института этнологии и антропологии российской Академии наук Владимир Зорин.

На сегодняшний день численность ромов достигает почти 10 миллионов человек. Проживают они, в большей степени, в таких странах как: Молдова, Албания, Румыния, Хорватия, Аргентина, Белоруссия, Канада, Бразилия, Россия и других.

Бытует мнение, что они обладают даром предвидения и даже гипноза. О том, действительно ли представители народа ромов обладают мистическими способностями в эфире радио Sputnik рассказал доктор политических наук Владимир Зорин.

"Сейчас появилось очень много лжеромов, лжегадателей, лжепредсказателей. В какой-то степени они вытесняют ромов из этого традиционного занятия. Тем не менее, нельзя отрицать, что у этой нации есть талант к психологии. Они очень хорошо чувствуют состояние человека, а это тоже своего рода дар", — отметил Зорин.