Стилист: эти вещи будут самыми модными весной

Стилист Наталья Митерева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что будет в моде в этом сезоне, а от каких вещей стоит избавиться.

Модные тенденции в мире меняются с огромной скоростью, появляются новые тренды, а что-то выходит из моды. Поэтому обновлять гардероб приходится буквально каждый сезон.

Стилист Наталья Митерева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как сделать весенний образ ультрамодным, а какие вещи пора убрать из своего гардероба.

"В первую очередь нужно избавиться от фатиновых юбок и сетчатых колгот, которые почему-то очень полюбились многим. Так же я бы убрала из гардероба рубашки с вырезами на руках. Хотя в некоторых коллекциях они присутствуют до сих пор", — отметила эксперт.

Стилист также рассказала, на что стоит сделать акцент весной 2018-го.

"В этом сезоне продолжает быть модной клетка и горох. Среди цветов в моде ультрафиолет и желтый. Причем в моде как яркие цвета, так и более спокойные", — подчеркнула Митерева.