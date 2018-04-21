Ковалева: материальные проблемы в семье часто приводят к насилию

Психолог Елена Ковалева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как материальная нужда сказывается на отношениях в семье.

Нехватка финансов является проблемой большинства семей в Молдове. Некоторые для решения данного вопроса уезжают работать за границу, другие же несмотря на небольшую нужду предпочитают оставаться на родине вместе с семьей.

О том, как материальные проблемы сказываются на взаимоотношениях супругов в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог Елена Ковалева.

"Когда мы заключаем брак, всегда смотрим, насколько похожи друг на друга. У кого-то больше выражены материальные потребности, у кого-то — социальные. Сейчас материальные ценности выходят на первый план. Уезжая за границу, человек старается эту потребность удовлетворить. Возможность перетерпеть какие-то материальные трудности, но быть при этом рядом с любимым человеком — это подходит для более развитых в личностном плане людей. Они понимают, что человек более значим, чем деньги", — заявила психолог.

По словам Ковалевой, причиной насилия является неподготовленность человека к предстоящим трудностям в семейной жизни.

"Люди во многих случаях переоценивают свои способности, думая, что смогут справиться с трудностями. Их иллюзии часто не совпадают с реальностью. Это и приводит к проблемам в семье. На близких людях начинают срываться, снимать раздражение, и это приводит к насилию. Не только к физическому, но и психологическому. Человек начинает оскорблять другого, обвиняя его в существующих проблемах", — заключила Ковалева.