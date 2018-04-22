Дидык: от этих продуктов стоит отказаться после тридцати

Существует мнение, что, питаясь правильно, можно продлить молодость на долгие годы.

От каких продуктов питания стоит отказаться уже после тридцати лет, а какие следует включить в свой рацион, чтобы замедлить процесс старения? Об этом эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

"Самое главное есть все в меру. Можно в тридцать съесть кусочек мяса и ничего не будет, а можно в 25 его объесться так, что станет плохо. Мясо имеет ряд своих негативных влияний. Оно закисляет, бродит, гниет в организме и содержит некие токсины. Поэтому есть смысл его дозировать, особенно после тридцати"

Собеседница отметила, что ограничивать порции мясных продуктов следует по той причине, что с возрастом организму труднее переваривать пищу.

"После тридцати лет ферментативная система организма на 1-2% падает ежегодно, поэтому пища переваривается медленнее. Не стоит полностью отказываться от мяса, но ограничить порции нужно однозначно. Важно съедать достаточное количество всех необходимых веществ за день, но не переедать их за один прием, тогда мясо после тридцати не будет таким вредным. В принципе, я поддерживаю людей, которые отказываются от мяса и отдают предпочтение рыбе, молочным продуктам и т.д. "

По словам эксперта, для того, чтобы сделать вред мяса минимальным, необходимо есть его с большим количеством зеленых овощей.