Владова: просматривание лент соцсетей плохо скажется на настроении

Психолог Алина Владова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что стоит за страстью к селфи, лайкам и репостам.

Социальные сети уже давно являются не только средством коммуникации, но и своего рода "ярмаркой тщеславия". Люди ежедневно выставляют на свои страницы фотографии, публикуют посты, обсуждают интересующие их темы. Виртуальная реальность настолько поглощает пользователей интернета, что многие буквально живут в ней.

Психолог Алина Владова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как количество "лайков" и подписчиков сказывается на самооценке.

"Человек выставляет свои фотографии для удовлетворения потребности во внимании. "Лайк" — это такая форма комплимента. Выставив фото, мы начинаем ждать, когда нас начнут оценивать. Люди получают от этого кайф, это начинает затягивать. Они готовы платить деньги, только чтобы увеличить число подписчиков", — отметила психолог.

Социальные сети уже не раз были названы причиной возникновения различных комплексов у людей. По результатам различных опросов, до 56% пользователей социальных сетей регулярно испытывают зависть, просматривая фотографии своих друзей и знакомых.

"У каждого своя причина, почему он, так скажем, подглядывает за другими в соцсетях. Людей с низкой самооценкой, недовольных своей жизнью или внешностью, раздражают успехи других. Поэтому фотографии красивых, успешных, независимых людей вызывают у них только негатив. А есть другой тип людей, которых мотивируют чужие успехи, которые благодаря этому вдохновляются", — подчеркнула собеседница.