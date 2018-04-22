Жулев: мальчик с гемофилией может родиться в любой семье

Гемофилия является редким наследственным заболеванием, подразумевающим плохую свертываемость крови. Данная болезнь передается через женщин, но болеют ею только мальчики.

Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев рассказал в эфире радио Sputnik об особенностях заболевания, и о проблемах, с которыми больные сталкиваются в повседневной жизни.

"Один мальчик, больной гемофилией рождается на пять тысяч мальчиков. Носителями этого гена являются женщины, но сами они не болеют этой болезнью. Тяжелую форму диагностируют уже в роддоме. Если же там этого не заметили, то в будущем болезнь все равно проявит себя. А вот пациенты со средней или легкой формой гемофилии могут вести совершенно полноценный образ жизни", — отметил Юрий Жулев.

По его словам, мальчик, больной гемофилией может родиться в любой семье.

"Современная наука говорит о том, что от 40 до 60 процентов заболеваний гемофилией — это новая мутация. К сожалению, такой ребенок может родиться в абсолютно любой семье, поэтому для большинства родителей это шок", — заключил эксперт.