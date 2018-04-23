Пшеничников: Куба себе не изменит

Эксперт РИСИ говорит о том, что будет с внешней политикой Кубы после смены верховной власти.

Мигель Диас-Канель избран парламентом Кубы председателем Госсовета. Время братьев Кастро прошло, а они находились у власти с момента победы Кубинской революции в 1959 году.

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Не стоит ждать резких изменений внешней политики Кубы, с уверенностью говорит эксперт РИСИ Игорь Пшеничников. По его мнению, Мигель Диас-Канель не случайный человек во власти, а тщательно подготовленный преемник.

"Слова Фиделя Кастро "Куба не подведет" звучали рефреном на протяжении многих лет российско-кубинских отношений. Можно не сомневаться, что и сейчас, при смене власти на Острове Свободы, отношения между Россией и Кубой будут характеризоваться тем же самым лозунгом, впервые произнесенным еще на заре Кубинской революции", — сказал аналитик.

Касаясь отношений Кубы с США, эксперт отметил, что потепление, начавшееся во времена правления Обамы, идет к своему логическому завершению — торгово-экономическое эмбарго Вашингтона осталось в силе, кроме того, США выступают против попыток ООН снять это эмбарго с Кубы.