Ликий: налог на роскошь ежегодно приносит бюджету 70 миллионов леев

"У нас третий год подряд граждане республики облагаются этим налогом. Действительно, для многих граждан было неожиданным его введение. Первый год у нас поступило порядка 70 миллионов леев с этого налога и, на самом деле, категория граждан, которая подпадает под обложение этим налогом, достаточно узкая", — рассказал Ликий в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседника, налог на роскошь в Молдове вошел в практику, и, хотя еще остаются неплательщики, все же добровольность уплаты ежегодного сбора повысилась.

"Не могу сказать, что эти граждане все законопослушны, есть среди них и те, кто налог платить не хочет, и существуют долги, с которыми мы боремся. Но стабильность этой категории и количество этих лиц подтвердил второй год администрирования. У нас были поступления, но тем не менее, получив второй год уведомления, физические лица более активно стали платить налог, даже были случаи, когда, не дожидаясь получения налогового уведомления, люди спрашивали, а почему мне не принесли уведомление", — добавил представитель налоговой службы.

В соответствии с положениями раздела VI Налогового кодекса Республики Молдова, физические лица, которые располагают недвижимым имуществом, предназначенным для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его долями, общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь составляет 120 квадратных метров и более, являются субъектами поимущественного налогообложения.