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© Sputnik / Miroslav Rotari

Ликий: налог на роскошь ежегодно приносит бюджету 70 миллионов леев

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Жители Молдовы свыклись с налогом на роскошь, утверждает заместитель директора Государственной налоговой службы Юрий Ликий.

"У нас третий год подряд граждане республики облагаются этим налогом. Действительно, для многих граждан было неожиданным его введение. Первый год у нас поступило порядка 70 миллионов леев с этого налога и, на самом деле, категория граждан, которая подпадает под обложение этим налогом, достаточно узкая", — рассказал Ликий в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседника, налог на роскошь в Молдове вошел в практику, и, хотя еще остаются неплательщики, все же добровольность уплаты ежегодного сбора повысилась.

"Не могу сказать, что эти граждане все законопослушны, есть среди них и те, кто налог платить не хочет, и существуют долги, с которыми мы боремся. Но стабильность этой категории и количество этих лиц подтвердил второй год администрирования. У нас были поступления, но тем не менее, получив второй год уведомления, физические лица более активно стали платить налог, даже были случаи, когда, не дожидаясь получения налогового уведомления, люди спрашивали, а почему мне не принесли уведомление", — добавил представитель налоговой службы. 

В соответствии с положениями раздела VI Налогового кодекса Республики Молдова, физические лица, которые располагают недвижимым имуществом, предназначенным для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его долями, общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь составляет 120 квадратных метров и более, являются субъектами поимущественного налогообложения.

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Теги:
налог на роскошь, Молдова, Юрий Ликий, Экономика, бизнес и финансы


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