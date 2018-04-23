Киртока: Праге далеко до Кишинева – объясню почему

Независимый муниципальный советник говорит о том, можно ли сохранить облик старого Кишинева и использовать его потенциал.

Сохранение старого Кишинева, полный запрет на реконструкцию исторического центра, меняющую облик города, к сожалению, не входят в область приоритетов кандидатов на пост столичного градоначальника. Вместе с тем, эта тема чрезвычайно важна не только для горожан, но и для будущих поколений — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит независимый муниципальный советник Василий Киртока. Более того, у него есть план сохранения старого Кишинева.

"Очень хочется увидеть время, когда моя идея будет реализована — из исторических кварталов, после переселения большинства жителей, создать пешеходные зоны. Зоны, ограниченные улицами Пушкина, Букурешть, Пыркэлаб и Щусева. Вы оставляете машину и входите в эту зону с двух и трехэтажными домами. С кафе, музеями, жителями на вторых этажах", — сказал собеседник.

В столицу Молдовы сложно привлечь иностранных туристов, однако у Кишинева есть скрытый потенциал и уникальные особенности, позволяющие ему стать привлекательным для приезжих, продолжает эксперт.

"У Кишинева появилось бы совершенно уникальное лицо, и что самое интересное — это сделать вполне реально. Мало есть городов, где в центре сохранилась деревня. Может быть Прага, отчасти, но ей до Кишинева далеко", — резюмировал Киртока.